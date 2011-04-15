Фракции ЛДПР и "Справедливая Россия" заявили о поддержке кандидатуры М.Мишустина на пост председателя Правительства РФ

Фракции ЛДПР и "Справедливая Россия" заявили о поддержке кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке фракцией кандидатуры М.Мишустина, подчеркнув, что он "в личном плане производит положительное впечатление, он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры".



Также в поддержку кандидатуры председателя Правительства высказалась фракция "Справедливая Россия", сообщил ее руководитель Сергей Миронов.







"AK&M" от 16.01.2020