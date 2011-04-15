Комиссия Банка России получила 555 обращений о восстановлении деловой репутации

Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Банком России решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за время своей работы получила 555 обращений, свидетельствуют данные по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом гвоорится в сообщении Банка России.



С 28 января 2018 года комиссия рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям. За это время комиссия удовлетворила 239 жалоб, по 205 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 17 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения. В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 января находилось 13 жалоб. Оставлена без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям 81 жалоба.



При этом следует отметить тенденцию к увеличению количества поступивших в комиссию жалоб в 2019 году (330) по сравнению с 2018 годом (225). Одна из причин, повлиявших на рост количества поступивших жалоб, – упрощение порядка получения лицом информации о наличии сведений о нем в базах данных (соответствующий сервис доступен с 2 августа 2019 года на Портале госуслуг, и по состоянию на 1 января 2020 года поступило уже более 5 тыс. запросов).



Всего на 1 января 2020 года в базу данных внесены сведения о 7504 лицах, деятельность которых связана с финансовыми организациями.



По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если им представлены доказательства непричастности к совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителе из соответствующей базы данных.



"AK&M" от 16.01.2020