Российский рынок не испугался отставки кабинета министров

Минувшая сессия выдалась весьма волатильной для российского рынка. Изначально индексы реагировали на нестабильный внешний фон, где верх одержала нервозность в ожидании церемонии подписания первой фазы американо-китайской торговой сделки. После просадки бенчмарки восстановились, но вскоре отправились к недельным минимумам уже на внутриполитических новостях, а именно, на сообщениях об отставке Правительства РФ. Об этом гвоорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Впрочем, и эта просадка была оперативно выкуплена, отчасти благодаря информации о том, что на рассмотрение в Госдуму вносится кандидатура нового главы кабинета министров. В итоге индекс МосБиржи закрылся с повышением на 0.09%, РТС просел в пределах 0.2%.



Рубль тоже показал довольно сдержанную и непродолжительную реакцию на неожиданные известия с политического фронта. Судя по всему, у инвесторов нет опасений по поводу политического кризиса в стране с оглядкой на скорое формирование нового кабмина. Доллар в моменте подпрыгнул к отметке 61.77 руб., но уже к закрытию сессию практически вернулся на исходные позиции. Несмотря на устойчивость нашей валюты к политическим потрясениям, коррективная тенденция, которая получила развитие на этой неделе, может сохраниться в ближайшее время, поскольку игроки еще не сняли перекупленность с рубля, а нефть тем временем никак не может вернуться к росту.



Сегодня мировые рынки будут отыгрывать подписание первой фазы торговой сделки, хотя, судя по сдержанной реакции Уолл-стрит, эйфории ждать не стоит, по большей части из-за того, что данное событие уже давно отыграно и учтено в котировках. Что касается статистики, внимание привлекут протокол заседания ЕЦБ, инфляция в Германии и в особенности – американские розничные продажи, которые послужат новым инфляционным сигналом после невнятных данных по потребительским ценам.



"AK&M" от 16.01.2020