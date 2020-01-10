ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 17 января в размере 61.5694 руб. против 61.4328 руб. на 16 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.01.20 - 61.4328 руб.

15.01.20 - 61.4140 руб.

14.01.20 - 60.9474 руб.

11.01.20 - 61.2632 руб.

10.01.20 - 61.2340 руб.

































































































































"AK&M" от 16.01.2020