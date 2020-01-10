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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 17 января в размере 61.5694 руб. против 61.4328 руб. на 16 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
16.01.20 - 61.4328 руб.
15.01.20 - 61.4140 руб.
14.01.20 - 60.9474 руб.
11.01.20 - 61.2632 руб.
10.01.20 - 61.2340 руб.
"AK&M" от 16.01.2020