Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 января

Банк России установил на 17 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.5691

1 Азербайджанский манат 36.2920

100 Армянских драмов 12.8336

1 Белорусский рубль 28.9725

1 Болгарский лев 35.1143

1 Бразильский реал 14.7450

100 Венгерских форинтов 20.6035

1000 Вон Республики Корея 53.1499

10 Гонконгских долларов 79.2103

10 Датских крон 91.9042

1 Доллар США 61.5694

1 Евро 68.6560

100 Индийских рупий 86.8502

100 Казахстанских тенге 16.3176

1 Канадский доллар 47.2122

100 Киргизских сомов 88.2118

10 Китайских юаней 89.4215

10 Молдавских леев 35.2833

1 Новый туркменский манат 17.6164

10 Норвежских крон 69.5110

1 Польский злотый 16.2290

1 Румынский лей 14.3659

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.0557

1 Сингапурский доллар 45.7323

10 Таджикских сомони 63.5063

1 Турецкая лира 10.4562

10000 Узбекских сумов 64.4654

10 Украинских гривен 25.5742

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.3111

10 Чешских крон 27.3545

10 Шведских крон 65.0722

1 Швейцарский франк 63.9284

10 Южноафриканских рэндов 42.7975

100 Японских иен 55.9875







"AK&M" от 16.01.2020