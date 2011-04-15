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16/01/2020
13:24

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 января

Банк России установил на 17 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.5691
1 Азербайджанский манат 36.2920
100 Армянских драмов 12.8336
1 Белорусский рубль 28.9725
1 Болгарский лев 35.1143
1 Бразильский реал 14.7450
100 Венгерских форинтов 20.6035
1000 Вон Республики Корея 53.1499
10 Гонконгских долларов 79.2103
10 Датских крон 91.9042
1 Доллар США 61.5694
1 Евро 68.6560
100 Индийских рупий 86.8502
100 Казахстанских тенге 16.3176
1 Канадский доллар 47.2122
100 Киргизских сомов 88.2118
10 Китайских юаней 89.4215
10 Молдавских леев 35.2833
1 Новый туркменский манат 17.6164
10 Норвежских крон 69.5110
1 Польский злотый 16.2290
1 Румынский лей 14.3659
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.0557
1 Сингапурский доллар 45.7323
10 Таджикских сомони 63.5063
1 Турецкая лира 10.4562
10000 Узбекских сумов 64.4654
10 Украинских гривен 25.5742
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.3111
10 Чешских крон 27.3545
10 Шведских крон 65.0722
1 Швейцарский франк 63.9284
10 Южноафриканских рэндов 42.7975
100 Японских иен 55.9875



"AK&M" от 16.01.2020
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