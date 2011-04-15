Банк России на 17 января повысил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 68.6560 руб., курс доллара США - почти на 14 копеек до 61.5694 руб.

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Банк России на 17 января повысил официальный курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 68.6560 руб. с 68.3747 руб., курс доллара США - почти на 14 копеек до 61.5694 руб. с 61.4328 руб. 16 января.
Стоимость бивалютной корзины на 17 января увеличилась более чем на 20 копеек (+0.31%) до 64.7584 руб. с 64.5566 руб. 16 января.
"AK&M" от 16.01.2020