Банк России на 17 января повысил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 68.6560 руб., курс доллара США - почти на 14 копеек до 61.5694 руб.

Банк России на 17 января повысил официальный курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 68.6560 руб. с 68.3747 руб., курс доллара США - почти на 14 копеек до 61.5694 руб. с 61.4328 руб. 16 января.



Стоимость бивалютной корзины на 17 января увеличилась более чем на 20 копеек (+0.31%) до 64.7584 руб. с 64.5566 руб. 16 января.



"AK&M" от 16.01.2020