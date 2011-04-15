Московская биржа начала торги ETF глобальных акций

На Московской бирже 16 января 2020 годаначались торги двумя биржевыми инвестиционными фондами (ETFs – Exchange Traded Funds) на акции глобальных компаний под управлением FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx. Об этом говорится в сообщении биржи.



Долларовый класс акций фонда торгуется в рублях и долларах, его доходность зависит от изменения стоимости базовых акций, входящих в портфель фонда, а также от движения курсов соответствующих валют. Рублевый класс акций фонда торгуется в рублях ,имеет ту же структуру активов, что и FXWO, и содержит валютное хеджирование.



Фонды FinEx Global Equity UCITS ETF следуют индексу Solactive Global Equity Large Cap Select Index и инвестируют в акции компаний США, Японии, Китая, Великобритании, Германии, России и Австралии.



На фондовом рынке Московской биржи обращаются 37 биржевых фондов: 19 БПИФов под управлением УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Тинькофф Капитал" и 18 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs – Exchange Traded Funds) компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки крупнейших стран мира, включая Россию, Германию, Великобританию, США, Китай, Японию, Австралию и других. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары. За 2019 год совокупный оборот по биржевым фондам составил 52 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов – свыше $620 млн. Частные инвесторы могут приобретать биржевые фонды на ИИС, на биржевые фонды распространяется льгота на долгосрочное владение.



"AK&M" от 16.01.2020