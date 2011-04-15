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Apple приобрела технологическую компанию Xnor за $200 млн. Об этом пишет газета "Ведомости".
Стартап специализируется на системах искусственного интеллекта для умных устройств, способных работать вне сети и доступа к облачным данным.
Apple напрямую не подтвердила приобретение, но заявила, что "время от времени покупает более мелкие технологические компании".
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