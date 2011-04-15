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16/01/2020
14:11

Сделка по приобретению "Интуриста" владельцем ANEX Tour закрыта

Сделка по приобретению "Интуриста" владельцем ANEX Tour закрыта. Об этом сообщила АТОР.

Необходимое одобрение ФАС на сделку получено компанией еще в конце 2019 года. В связи с этим у "Интуриста" в Едином реестре туроператоров поменяется юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выездному туризму.

В связи с закрытием сделки по приобретению "Интуриста" профильным инвестором (владельцем ANEX Tour турецким бизнесменом Нешетом Кочкаром) и после получения необходимого одобрения регулятора с января 2020 года у туроператора "Интурист" меняется юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выездному туризму.

"Туроперирование на выездных направлениях будет осуществлять ООО "Национальная туристическая компания Интурист" (НТК "Интурист"). В этой связи ООО "Туроператор Интурист" подал регулятору заявление об исключении из реестра выездных туроператоров и сосредоточится на деятельности по привлечению иностранных туристов в Российскую Федерацию", - сообщили в "Интуристе".

Текущие изменения не скажутся на операционной деятельности "Интуриста": туроператор активно ведет кампанию раннего бронирования по всем ключевым массовым туристическим направлениям, таким как Турция, Греция, Болгария, Абхазия, Черногория, Испания, Италия, Чехия и др. На направлениях внутреннего туризма у "Интуриста" сейчас активно бронируются заезды на майские праздники в Санкт-Петербург и летний отдых на курортах Сочи и Крыма.

В "Интуристе" ожидают, что к началу майских праздников будет реализовано до 40% всего туристического продукта, а продажи популярных объектов размещения с лучшим соотношением "цена-качество" будут полностью закрыты на летний сезон уже в начале весны.

Смена юридического лица, осуществляющего туроператорскую деятельность по выездному туризму, приведет лишь к обновлению соответствующих договоров с контрагентами. Эта работа будет вестись в плановом режиме и не нарушит обычного течения бизнес-процессов с партнерами, заверили в "НТК Интурист".

ANEX Tour появился в 1996 году. На международном рынке бренд представлен в России, Республике Беларусь, Украине, Казахстане и Германии, а также на курортах 12 стран работают принимающие офисы ANEX Tour.

Стратегический партнёр туроператора - авиакомпания AZUR air, входит в десятку ведущих авиаперевозчиков России и является крупнейшей чартерной авиакомпанией.

ВАО "Интурист" - старейшая советская и российская гостинично-туристическая компания. Компания ведёт свою историю с 12 апреля 1929 года, когда было основано Всероссийское акционерное общество по приёму иностранных туристов ВАО "Интурист".

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