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16/01/2020
14:42

ЦБ РФ снизил прогноз профицита ликвидности на конец 2020 года до 3.4-3.9 трлн руб.

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года до 3.4-3.9 трлн руб. с 4.1-4.6 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В декабре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0.2 трлн руб. до 2.8 трлн руб. Это ниже ноябрьского прогноза Банка России, который составлял 3.6-3.9 трлн руб.

Отток ликвидности был обусловлен увеличением объема наличных денег в обращении и ростом остатков средств на корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств в кредитные организации по бюджетному каналу.

Фактором притока ликвидности в конце года был сезонно высокий объем операций по бюджетным счетам. Увеличение расходов в декабре не в полной мере компенсировало их запаздывающий характер в течение года. Одновременно Федеральное казначейство и бюджеты субъектов РФ значительно снизили объем средств, размещенных в банках на депозитах и по иным операциям на временной основе.

"AK&M" от 16.01.2020
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