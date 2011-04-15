ЦБ РФ снизил прогноз профицита ликвидности на конец 2020 года до 3.4-3.9 трлн руб.

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года до 3.4-3.9 трлн руб. с 4.1-4.6 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В декабре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0.2 трлн руб. до 2.8 трлн руб. Это ниже ноябрьского прогноза Банка России, который составлял 3.6-3.9 трлн руб.



Отток ликвидности был обусловлен увеличением объема наличных денег в обращении и ростом остатков средств на корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств в кредитные организации по бюджетному каналу.



Фактором притока ликвидности в конце года был сезонно высокий объем операций по бюджетным счетам. Увеличение расходов в декабре не в полной мере компенсировало их запаздывающий характер в течение года. Одновременно Федеральное казначейство и бюджеты субъектов РФ значительно снизили объем средств, размещенных в банках на депозитах и по иным операциям на временной основе.



"AK&M" от 16.01.2020