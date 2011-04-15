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16/01/2020
15:17

Новый премьер может выступить в Госдуме с отчетом уже в апреле

Председатель Правительства РФ весной должен выступить с отчетом перед Госдумой. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

"Где-то, наверное, в середине апреля в рамках отчета Правительства [новому председателю Правительства РФ] придется вновь прийти в Государственную Думу и выступить перед депутатами с отчетом", - сказал В.Володин, подчеркнув, что "ежегодный отчет Правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной Думы, и она должна быть реализована в любом случае".

"У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае здесь ему [М.Мишустину] придется брать на себя эту ответственность", - добавил В.Володин.

Кроме того, В.Володин рассказал, что депутаты в ходе консультаций с М.Мишустиным назвали неэффективные ведомства.

"Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств. Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа", - сказал председатель ГД.

Вячеслав Володин подчеркнул, что с уходящим Правительством "была встроена эффективная работа, многое удалось сделать". При этом, указал он, задачи, которые поставлены главой государства, надо решать более динамично, выходя на конкретные результаты.

"Поэтому наша надежда и, если хотите, ожидания от Правительства именно такие, что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, Правительство будет более активно решать задачи развития экономики", - подчеркнул В.Володин, предупредив, что без достижения темпов роста экономики выше среднемировых власти страны не смогут решить социальные вопросы.


"AK&M" от 16.01.2020
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