Госдума согласовала кандидатуру М.Мишустина на пост председателя Правительства

Госдума согласовала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



За высказались 383 парламентария, против нет, воздержался 41.

"Вчера после Послания Президента, после встречи с Правительством Президент своим указом объявил об отставке Правительства. И, соответственно, внес в Государственную Думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства", - напомнил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, представляя кандидатуру М.Мишустина.



Г.Минх подчеркнул, что М.Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ.



После доклада полномочного представителя президента РФ перед депутатами выступил М.Мишустин, далее он ответил на вопросы парламентариев. Также запланированы выступления руководителей фракций ГД.



"Работа по национальным проектам должна быть форсирована", - заявил М.Мишустин, выступая перед парламентариями.



Он заверил депутатов, что "главы министерств и члены Правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития".



М.Мишустин уверен, что Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос со стороны парламента, а "открытая конструктивная критика помогает лучше работать". Он заверил, что в случае своего избрания на должность Правительство продолжит тесную совместную работу с Госдумой.



"Нам нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа", - сказал М.Мишустин.



При этом, по его словам, важно вести активную работу с регионами для выполнения этих задач. Так, М.Мишустин пообещал тесно взаимодействовать с главами субъектов РФ, а депутатов - вести просветительскую работу с гражданами в своих регионах, чтобы те знали, какую помощь и в каком объеме они могут получить.



М.Мишустин считает важным решение задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию приятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации ОПК, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многие другие.



М.Мишустин родился в 1966 году в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН), по специальности "системы автоматизированного проектирования", получив квалификацию "инженер-системотехник". В 2003 году стал кандидатом экономических наук, в 2010 году - доктором экономических наук. В 1992 году занял должность директора тестовой лаборатории в НКО "Международный компьютерный клуб" - ММК. В 1999-2004 годах являлся замминистра по налогам и сборам. В 2004 году стал начальником Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2006-2008 годах являлся главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В 2008-2010 годах - президент группы компаний UFG Capital Partners, управляющий партнер UFG Asset Management. С 2010 года - руководитель Федеральной налоговой службы России.





"AK&M" от 16.01.2020