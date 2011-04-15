ЦБ объявил учётную цену золота на 17 января - 3078.52 руб./г против 3065.17 руб./г на 16 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 17 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3078.52 руб./грамм
Серебро: - 35.33 руб./грамм
Платина: - 2044.82 руб./грамм
Палладий: - 4683.50 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
10.01 11.01 14.01 15.01 16.01
Золото 3047.28 3050.60 3037.92 3050.51 3065.17
Серебро 36.26 35.28 35.10 35.51 35.10
Платина 1878.16 1916.48 1896.80 1911.32 1971.16
Палладий 4173.68 4175.67 4148.27 4239.26 4317.59