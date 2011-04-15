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16/01/2020
17:31

Российский рынок вернулся к росту

После кратковременной встряски в ответ на новости об отставке правительства, российский рынок вернулся к росту и продолжает стремиться к новым вершинам на торгах в четверг. Сохранению оптимизма во многом способствует благоприятный внешний фон, обусловленный новостями с торгового фронта. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Подписание первой фазы сделки было учтено в ценах, но все же послужило поводом для умеренного бычьего настроя инвесторов, которых также взбодрили сообщения о том, что стороны уже приступили к обсуждению второго этапа соглашения. На этом фоне во второй половине дня индекс МосБиржи и РТС прибавляют 0.71% и 0.57% соответственно и, судя по позитивной динамике американских фьючерсов, могут сохранить восходящий уклон до конца сессии.

Нефть тоже оказывает некоторую поддержку отечественному рынку. Brent стабилизировалась над уровнем $64 за баррель, отметив дневные максимумы в районе $64.77. Накануне котировки в моменте обновили месячные минимумы в области $64.55 из-за удручающей статистики Минэнерго США, которая отразила резкий рост запасов бензина и дистиллятов, а также увеличение добычи сланцевой нефти до нового рекордного максимума на уровне 13 млн баррелей в сутки. Этот же фактор сдерживает покупателей в ходе сегодняшних торгов и провоцирует фиксацию прибыли на более или менее внятных попытках роста.

Рубль четвертый день подряд корректируется от недавних максимумов, получив дополнительный удар со стороны внутриполитических новостей. Доллар тестирует зону 61.60 руб. и не исключено, что в случае оживления общего спроса на американскую валюту в ближайшее время пара достигнет отметки 62 руб., которая выступает в роли ближайшего значимого сопротивления. Позднее сегодня Штаты опубликуют данные по американским розничным продажам, которые могут внести коррективы в динамику долларовых пар, включая рубль.



"AK&M" от 16.01.2020
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