Сбербанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам Нэклис-Банка

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Нэклис-Банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Сбербанк на основании заключенного с АСВ агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Нэклис-Банка в течение не менее 1 года.



После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через Сбербанк либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации).



За выплатой страхового возмещения на 1.9 млрд руб. могут обратиться порядка 2.7 тыс. вкладчиков.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нэклис-Банка 10 января 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 16.01.2020