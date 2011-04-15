Объем повседневных расходов россиян с 6 по 12 января продемонстрировал рост после резкого январского падения. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4.398 тыс. руб., что на 23.3% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Рост расходов закономерен: после периода праздников население сокращает расходы и совершает меньше покупок, на второй неделе января расходы уже поднимаются до значений, приближенных к средним, подчеркивается в сообщении.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 8.3%. В прошлом году не наблюдалась такая высокая волатильность расходов, как в этом. Снижению расходов на первой неделе января было не таким сильным, но, в то же время, и рост расходов на второй неделе наблюдался более умеренный.



Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 2-й недели года оказались почти равны среднему значению - выше лишь на 0.3%.





"AK&M" от 16.01.2020