ЦБ объявил учётную цену золота на 18 января - 3079.29 руб./г против 3078.52 руб./г на 17 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3079.29 руб./грамм
Серебро: - 35.63 руб./грамм
Платина: - 2009.99 руб./грамм
Палладий: - 4684.71 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
11.01 14.01 15.01 16.01 17.01
Золото 3050.60 3037.92 3050.51 3065.17 3078.52
Серебро 35.28 35.10 35.51 35.10 35.33
Платина 1916.48 1896.80 1911.32 1971.16 2044.82
Палладий 4175.67 4148.27 4239.26 4317.59 4683.50