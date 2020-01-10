ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 17 января, в размере 68.6560 руб. против 68.3747 руб. на 16 января.





Курс евро за последние 5 дней:



16.01.20 - 68.3747 руб.

15.01.20 - 68.4213 руб.

14.01.20 - 67.8162 руб.

11.01.20 - 68.0450 руб.

10.01.20 - 68.0555 руб.

































































































































































































































































































"AK&M" от 16.01.2020