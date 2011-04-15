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17/01/2020
09:24

Повтор! В.Путин подписал указ о назначении М.Мишустина премьер-министром

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Ранее кандидатуру М.Мишустина согласовала Госдума. За высказались 383 парламентария, против нет, воздержался 41.

М.Мишустин родился в 1966 году в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН), по специальности "системы автоматизированного проектирования", получив квалификацию "инженер-системотехник". В 2003 году стал кандидатом экономических наук, в 2010 году - доктором экономических наук. В 1992 году занял должность директора тестовой лаборатории в НКО "Международный компьютерный клуб" - ММК. В 1999-2004 годах являлся замминистра по налогам и сборам. В 2004 году стал начальником Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2006-2008 годах являлся главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В 2008-2010 годах - президент группы компаний UFG Capital Partners, управляющий партнер UFG Asset Management. С 2010 года - руководитель Федеральной налоговой службы России.

"AK&M" от 16.01.2020
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