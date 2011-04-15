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17/01/2020
10:49

Рубль сохранит текущие уровни благодаря позитивному внешнему фону и устойчивому спросу на рисковые активы, полагают аналитики

Российская валюта накануне умеренно просела в паре с долларом США (-0.4%) и в паре с евро (-0.2%), двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран (индекс FXJPEMCS Index снизился на 0.2% по итогам вчерашних торгов). Сегодня рубль может отыграть часть потерянных позиций, благодаря позитивному внешнему фону после публикации экономических данных по китайской экономике, говорится в обзоре Nordea.

Кроме того, на следующей неделе умеренную поддержку рублю может оказать фактор налогового периода. Аналитики ожидают, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд руб. (из-за сезонно более низких поступлений со стороны страховых взносов и налога на прибыль) и составит 1.7 трлн руб.

Тем не менее, в пользу сохранения российской валютой комфортных уровней по-прежнему говорит положительная сезонность в первом квартале, устойчивый спрос нерезидентов на российские ОФЗ, а также действия ФРС по расширению долларовой ликвидности в системе. Таким образом, рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время.


"AK&M" от 17.01.2020
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