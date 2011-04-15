Рынок нефти испытывает дефицит восходящего импульса

По итогам торгов четверга нефть оказалась в умеренном плюсе, показав довольно волатильную динамику за день. В моменте Brent снова тестировала отметку $64 за баррель, однако получила поддержку со стороны 200-дневной скользящей средней и отскочила. На подходе к уровню $65 игроки решили частично зафиксировать прибыль и отправили котировки в район $64.70 за баррель. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Неоднозначное поведение котировок было обусловлено воздействием разнонаправленных факторов. Отыграв медвежий отчет Минэнерго США, цены направилось вверх на фоне оптимизма в отношении частичной торговой сделки между США и КНР, но остаться на дневных максимумах помешала сильная американская статистика, а, точнее, повсеместный рост спрос на доллар после ее публикации. Розничные продажи, индекс производственной активности в зоне ФРБ Филадельфии и обращения за пособиями по безработице вышли сильнее прогнозов, порадовав быков по USD, что в свою очередь надавило на котировки черного золота, подчеркивает аналитик.



В целом на рынке нефти по-прежнему наблюдается дефицит восходящего импульса, но и попытки более глубокой просадки пока сдерживает вышеупомянутая скользящая средняя. Этот уровень в районе $63.90 за баррель важен в краткосрочной перспективе, поскольку его уверенный пробой откроет путь к новым потерям.



С другой стороны, в случае появления позитивных драйверов, он может послужить плацдармом для более внятного отскока с возвращением выше уровня $66. Дальнейшая динамика Brent будет зависеть от отношения инвесторов к риску, которое задаст довольно обильная статистика, прежде всего из Китая.









"AK&M" от 17.01.2020