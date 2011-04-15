ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы

ВТБ запустил новый тип АТМ - видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра. Об этом говорится в сообщении банка.



Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах.



Новый банкомат ВТБ относится к категории VTM (video teller machine). Он оснащен дополнительным экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации с сотрудником банка в режиме онлайн. Возможность получить практически полный спектр услуг в режиме "одного окна" значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 17.01.2020