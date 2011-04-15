ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПФС-Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "ПФС-Банк" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.



Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган, подчеркивается в сообщении.



Кроме того, банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.



В ПФС-Банке буде действовать временная администрация Банка России до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Банк является участником системы страхования вкладов.







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