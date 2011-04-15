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17/01/2020
12:08

Более половины российских компаний обеспокоены защитой персональных данных сотрудников и клиентов, ESET

Международная антивирусная компания ESET изучила состояние информационной безопасности в предпринимательской отрасли России, опросив десятки IT-директоров и владельцев бизнеса. Об этом говорится в сообщении ESET.

По данным исследования, разные виды киберугроз затронули 90% предприятий.

Чаще всего российские компании сталкиваются со спамом (данный пункт в мультивариантном опросе отметили 65% респондентов). На втором месте — вредоносное ПО (47%). 22% опрошенных сообщили, что их компании становились жертвами фишинговых атак, 21% пострадали от DDoS-атак и 35% — от шифраторов.

ESET выяснила, какие данные требуют особой защиты от киберугроз. 60% российских IT-менеджеров всерьёз озабочены сохранностью персональных данных, что связано с ужесточением законодательства и усилением ответстветственности за нарушение порядка работы с ними. 54% заботит безопасность баз контактов и сведений о клиентах и партнерах, 55% считают, что в особой защите нуждается финансовая информация.

Для обеспечения информационной безопасности компании прибегают к использованию различных средств, среди которых наибольшей популярностью пользуются антивирусы для защиты рабочих станций от вредоносных программ (в 90% организаций). 53% устанавливают контроль за обновлением ПО, 45% следят за внешними носителями. В комплексе данные меры способны обеспечить сохранность персональных данных сотрудников, клиентов и партнеров предприятия.

Следует отметить, что российские компании более чем в 2 раза опережают коллег из СНГ по наличию в арсенале ИБ систем раннего оповещения: 44% против 21%.

По итогам исследования выяснилось, 58% респондентов удовлетворены уровнем безопасности в их компаниях и считают, что принимаемых мер достаточно. 5% задумываются об увеличении бюджета на информационную безопасность. Недостаток финансирования может стать причиной нарушения порядка работы с персональными данными — основанием для серьёзной юридической ответственности компаний.

ESET рекомендует использовать комплексные системы обеспечения информационной безопасности на предприятии. В качестве превентивной меры целесообразно использование DLP-технологий, которые позволяют выявить потенциально опасные действия сотрудников до того, как они приведут к потере времени и средств и защитить компании от намеренных и случайных утечек.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 17.01.2020
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