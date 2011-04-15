А.Кузнецова покидает пост управляющего директора по фондовому рынку Московской Биржи

Анна Кузнецова покидает пост управляющего директора по фондовому рынку Московской Биржи. Об этом говорится в сообщении биржи.



Московская Биржа не планирует вводить нового члена правления, курирующего фондовый рынок, эти задачи возьмёт на себя член правления - управляющий директор Игорь Марич.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (АО НКО НКЦ), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).



"AK&M" от 17.01.2020