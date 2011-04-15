Ингосстрах принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП в Ульяновской области

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП, произошедшем 16 января в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 03.04.2019 г. по 02.04.2020 г.



По сообщениям СМИ, ДТП произошло 16 января около 7.20 (6.20 МСК) на 114-м км автодороги "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области. Из-за сильного гололёда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет. В момент ДТП в транспортном средстве находились 19 человек, 13 из которых пострадали и обратились за медицинской помощью. Шесть человек из них были госпитализированы.



Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определён исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчётных таблиц, утверждённых Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.



Компания готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 17.01.2020