ФАС в декабре получила ходатайство Weridge

В ФАС России 20 декабря 2019 года поступило на рассмотрение ходатайство компании Weridge Investments Limited о приобретении около 25% акций ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции". Об этом говорится в сообщении службы.



В результате Weridge может стать владельцем более 75% акций "САФМАР Финансовые инвестиции".



Также получено ходатайство о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО НПФ "САФМАР", АО "ЛК" "Европлан", ООО "Директ Кредит Центр", ООО "Директ кредит", ООО "ДК Финанс" и ООО "Альянс кредит".



В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.



Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.





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