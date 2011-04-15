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17/01/2020
13:06

Приобретение Мосметростроя позволит городу эффективнее управлять компанией, М.Хуснуллин

Получение контрольного пакета акций Мосметростроя позволит городу более эффективно управлять компанией, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Всем известно, что у компании были определённые финансовые трудности. И когда к нам поступило предложение о безвозмездной передаче в собственность города её активов, мы согласились", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что это позволит более эффективно управлять активами Мосметростроя и решать задачи по строительству метро.

"Сейчас идёт работа по оценке финансового состояния компании и внутренних проблем", - добавил М.Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что Мосметрострой не будут консолидировать с другими строительными организациями и компаниями города.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2019 года Департамент городского имущества столицы стал собственником 51% акций АО "Мосметрострой".



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