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На станции МЦД-1 Кунцевская появятся два подземных вестибюля. Об этом сообщила столичная мэрия.
Строительство запланировано в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров.
Строительные работы планируют завершить к 2024 году.
Станция МЦД-1 Кунцевская расположена на границе трёх районов - Фили-Давыдково, Можайский и Кунцево. В этой области живет более 400 тыс. человек.
"AK&M" от 17.01.2020