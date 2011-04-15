На станции МЦД-1 Кунцевская появятся два подземных вестибюля. Об этом сообщила столичная мэрия.



Строительство запланировано в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров.



Строительные работы планируют завершить к 2024 году.

Станция МЦД-1 Кунцевская расположена на границе трёх районов - Фили-Давыдково, Можайский и Кунцево. В этой области живет более 400 тыс. человек.







"AK&M" от 17.01.2020