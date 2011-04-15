Роснефть начала производство инновационного катализатора нового поколения

Специалисты ООО "РН-ЦИР" разработали катализатор гидроочистки дизельных фракций Ht-100RN, который обеспечивает выработку дизельного топлива стандарта "Евро-5", и по своим эксплуатационным свойствам значительно превосходит зарубежные аналоги. Об этом сообщила Роснефть.



Компании удалось реализовать полный цикл создания инновационного продукта: от научной разработки до промышленных испытаний. Производство катализатора запущено на Ангарском заводе (АО АЗКиОС), а опытно-промышленная эксплуатация проводится на "Башнефть-Уфанефтехим".



По результатам испытаний подтверждены уникальные эксплуатационные свойства: Ht-100RN работает при более низкой температуре (на 5-10 градусов ниже, чем аналоги), характеризуется высокой стабильностью эксплуатационных показателей и более продолжительным сроком работы - в два-три раза превышающем срок эксплуатации импортных аналогов.



Объединённый центр исследований и разработок (ООО "РН-ЦИР") - головной институт корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть", занимается прикладными разработками в нефтегазовой сфере по направлениям нефтепереработка, нефте- и газохимия. В Центре проводятся исследования в области наиболее перспективных технологий нефтепереработки и нефтегазохимии, разрабатываются долгосрочные стратегические проекты на базе глубокого анализа современных тенденций развития нефтегазовой отрасли.



ООО "РН-ЦИР" полностью соответствует мировым стандартам, предъявляемым к R&D (исследования и разработки) центрам крупных промышленных компаний.



АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" (входит в "Роснефть") является специализированным предприятием по производству широкого спектра катализаторов, адсорбентов, носителей для катализаторов, осушителей и цеолитов, а также продукции органического синтеза в виде присадок и добавок к моторному топливу.



"Башнефть-Уфанефтехим" - один из трёх нефтеперерабатывающих заводов ПАО АНК "Башнефть" (входит в "Роснефть"). Установленная мощность - 9.5 млн т в год. Специализируется на переработке нескольких видов углеводородного сырья (западносибирской нефти, смеси арланских высокосернистых нефтей, газового конденсата) с получением различных марок топлива и продуктов нефтехимии.



Завод производит почти 60 наименований продукции, среди них - бензины, дизтопливо, мазут, авиационное топливо, сжиженные газы, ароматические углеводороды.



"AK&M" от 17.01.2020