Ростуризм дал рекомендации туристам в связи с ситуацией на Филиппинах

Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку на Филиппины, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на территории страны, а также призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать туристов о сложившейся обстановке. Об этом говорится в сообщении ведомства.



По информации МИД России на Филиппинах объявлен 4-й уровень опасности после парового выброса вулкана Таал, расположенного в 70 километрах от столицы Филиппин в районе города Тагайтай. Распространение пепла затронуло ряд соседних районов и Манилу. Также было зафиксировано 75 вулканических землетрясений в близлежащих городах (Тагайтай, Кабуло, Лагуна, Талисай, Алитатаг, Лемери, Бауан, Батангас). Последний раз подобное извержение этого вулкана было зафиксировано в 1977 году.



Власти провели эвакуацию населения в районе вулкана Таал. Находящимся в радиусе 14 км от главного кратера Таал рекомендуется покинуть место происшествия из-за опасности дальнейшего усиления извержения и подземных толчков.







"AK&M" от 17.01.2020