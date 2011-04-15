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17/01/2020
13:37

Ростуризм дал рекомендации туристам в связи с ситуацией на Филиппинах

Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку на Филиппины, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на территории страны, а также призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать туристов о сложившейся обстановке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД России на Филиппинах объявлен 4-й уровень опасности после парового выброса вулкана Таал, расположенного в 70 километрах от столицы Филиппин в районе города Тагайтай. Распространение пепла затронуло ряд соседних районов и Манилу. Также было зафиксировано 75 вулканических землетрясений в близлежащих городах (Тагайтай, Кабуло, Лагуна, Талисай, Алитатаг, Лемери, Бауан, Батангас). Последний раз подобное извержение этого вулкана было зафиксировано в 1977 году.

Власти провели эвакуацию населения в районе вулкана Таал. Находящимся в радиусе 14 км от главного кратера Таал рекомендуется покинуть место происшествия из-за опасности дальнейшего усиления извержения и подземных толчков.



"AK&M" от 17.01.2020
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