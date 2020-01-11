ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 января в размере 68.5358 руб. против 68.6560 руб. на 17 января.





Курс евро за последние 5 дней:



17.01.20 - 68.6560 руб.

16.01.20 - 68.3747 руб.

15.01.20 - 68.4213 руб.

14.01.20 - 67.8162 руб.

11.01.20 - 68.0450 руб.



































































































































































































































































































"AK&M" от 17.01.2020