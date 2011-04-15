Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 января

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Банк России установил на 18 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.5134
1 Азербайджанский манат 36.2707
100 Армянских драмов 12.8261
1 Белорусский рубль 28.9814
1 Болгарский лев 35.0358
1 Бразильский реал 14.7029
100 Венгерских форинтов 20.4423
1000 Вон Республики Корея 53.1461
10 Гонконгских долларов 79.1955
10 Датских крон 91.6929
1 Доллар США 61.5333
1 Евро 68.5358
100 Индийских рупий 86.5843
100 Казахстанских тенге 16.3535
1 Канадский доллар 47.2135
100 Киргизских сомов 88.0916
10 Китайских юаней 89.7105
10 Молдавских леев 35.0917
1 Новый туркменский манат 17.6061
10 Норвежских крон 69.2132
1 Польский злотый 16.1742
1 Румынский лей 14.3334
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.0606
1 Сингапурский доллар 45.7225
10 Таджикских сомони 63.4691
1 Турецкая лира 10.4945
10000 Узбекских сумов 64.4936
10 Украинских гривен 25.4428
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.4917
10 Чешских крон 27.2127
10 Шведских крон 64.8415
1 Швейцарский франк 63.7189
10 Южноафриканских рэндов 42.8374
100 Японских иен 55.8302
"AK&M" от 17.01.2020