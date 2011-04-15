Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 января

Банк России установил на 18 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.5134

1 Азербайджанский манат 36.2707

100 Армянских драмов 12.8261

1 Белорусский рубль 28.9814

1 Болгарский лев 35.0358

1 Бразильский реал 14.7029

100 Венгерских форинтов 20.4423

1000 Вон Республики Корея 53.1461

10 Гонконгских долларов 79.1955

10 Датских крон 91.6929

1 Доллар США 61.5333

1 Евро 68.5358

100 Индийских рупий 86.5843

100 Казахстанских тенге 16.3535

1 Канадский доллар 47.2135

100 Киргизских сомов 88.0916

10 Китайских юаней 89.7105

10 Молдавских леев 35.0917

1 Новый туркменский манат 17.6061

10 Норвежских крон 69.2132

1 Польский злотый 16.1742

1 Румынский лей 14.3334

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.0606

1 Сингапурский доллар 45.7225

10 Таджикских сомони 63.4691

1 Турецкая лира 10.4945

10000 Узбекских сумов 64.4936

10 Украинских гривен 25.4428

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.4917

10 Чешских крон 27.2127

10 Шведских крон 64.8415

1 Швейцарский франк 63.7189

10 Южноафриканских рэндов 42.8374

100 Японских иен 55.8302

"AK&M" от 17.01.2020