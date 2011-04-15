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17/01/2020
14:59

ФАС выявила крупный картельный сговор на рынке ЖКХ в Подмосковье

Московское областное УФАС России признало "Регион-Инвест" нарушившим закон "О защите конкуренции". Материалы передали в правоохранительные органы для привлечения компании к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

ООО "Регион-Инвест" и ООО "Строй групп" заключили между собой устное картельное соглашение на 13 аукционах, которые проводились с 2017 по 2018 годы. Торги проводились на предмет капитального ремонта зданий и сооружений в Московской области. Общая сумма картеля составила 495 млн руб.

Реализация картельного сговора привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ногинского муниципального района и администрацией городского округа Балашиха.



"AK&M" от 17.01.2020
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