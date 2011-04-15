Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/01/2020
12:53

SSJ100 сел на недостроенную полосу в "Домодедово"

Самолёт SSJ100 на недостроенную полосу в аэропорту "Домодедово".

Как сообщили в пресс-служба ГСС, по данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было. Посадка прошла в штатном режиме, - по расписанию. "Экстренной её называть нельзя. SSJ100 в очередной раз подтвердил свою надёжность, совершив посадку в нестандартных условиях. Все обстоятельства будут изучены специальной комиссией с участием специалистов компании-производителя самолёта", сообщили в компании.

Компания "Гражданские самолёты Сухого" была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. Сегодня её основным проектом является программа по созданию и развитию российских самолётов Superjet 100. Основными направлениями деятельности ГСС являются разработка, сертификация и производство самолётов гражданского назначения, а также их маркетинг, продажи и послепродажное обслуживание. Головной офис компании находится в Москве, сборка самолётов осуществляется на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.



"AK&M" от 17.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100