SSJ100 сел на недостроенную полосу в "Домодедово"

Самолёт SSJ100 на недостроенную полосу в аэропорту "Домодедово".



Как сообщили в пресс-служба ГСС, по данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было. Посадка прошла в штатном режиме, - по расписанию. "Экстренной её называть нельзя. SSJ100 в очередной раз подтвердил свою надёжность, совершив посадку в нестандартных условиях. Все обстоятельства будут изучены специальной комиссией с участием специалистов компании-производителя самолёта", сообщили в компании.



Компания "Гражданские самолёты Сухого" была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. Сегодня её основным проектом является программа по созданию и развитию российских самолётов Superjet 100. Основными направлениями деятельности ГСС являются разработка, сертификация и производство самолётов гражданского назначения, а также их маркетинг, продажи и послепродажное обслуживание. Головной офис компании находится в Москве, сборка самолётов осуществляется на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.







"AK&M" от 17.01.2020