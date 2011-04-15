Бизнес-салоны ВВСС и Masterсard в "Пулково" работают без изменений

Бизнес-салоны ВВСС и Masterсard в аэропорту "Пулково" работают без изменений. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в связи с появившейся информацией о прекращении обслуживания пассажиров в бизнес-салоне Аэрофлота в зале международных вылетов аэропорта.



Так, 15 января закончил действие договор на аренду площади в зале вылетов международных рейсов аэропорта Пулково, занимаемой ранее сторонним оператором для предоставления услуг бизнес-салонов ПАО "Аэрофлот" и альянса SkyTeam. Согласно письму от 15 января в адрес ВВСС, ПАО "Аэрофлот" приняло решение об ограничении с 16 января доступа в бизнес-салон ВВСС в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании "Россия" из аэропорта Пулково.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. По итогам 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 19 млн пассажиров.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала на 53.6% до 7.246 млрд руб. с 15.626 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 422.163 млрд руб. с 381.341 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 46.8% до 9.791 млрд руб. с 18.395 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.





"AK&M" от 17.01.2020