РусГидро готовит обращение в ЦБ с целью проверки наличия факта манипулирования рынком

РусГидро готовит обращение в Банк России с целью проверки наличия факта манипулирования рынком, вызвавшего колебание котировок акций компании после опубликования в СМИ недостоверной информации о якобы имеющихся планах по реструктуризации группы "РусГидро". Об этом сообщила компания.



Так, 14 января 2020 года в газете "Коммерсантъ" была опубликована статья "В РусГидро переворачивают активы" со ссылкой на неназванные источники о схеме, якобы находящейся в проработке, согласно которой ПАО "РусГидро" может быть выведено из-под прямого контроля государства, став дочерней компанией АО "РАО ЭС Востока", чьи акции будут переданы в собственность государства, с последующим многократным ростом дивидендных выплат ПАО "РусГидро".



В этом же номере газеты "Коммерсантъ" было опубликовано интервью генерального директора - председателя правления ПАО "РусГидро" с опровержением поддержки и намерений менеджмента компании реализовать данную схему реорганизации в группе "РусГидро".



Глава компании особо подчеркнул, что компания не разрабатывала данную схему, запросов из Правительства РФ или иного ФОИВа в компанию не поступало. "Мы не собираемся поднимать эту тему, её нет в новом проекте плана повышения стоимости, который сейчас разработали по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Нецелесообразно делать такую схему в ущерб интересам мажоритарного акционера - государства. В этой схеме нет идеи, она не решает стратегическую задачу развития Дальнего Востока. От того, что дивиденды перейдут из РусГидро в какую-то новую компанию, ничего же не изменится для региона", - сказал Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсантъ" в ответ на вопрос о возможности реорганизации группы "РусГидро".



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала до 34.254 млрд руб. по сравнению с 37.513 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 33.8 млрд руб., показатель EBITDA - 58.8 млрд руб. Общая выручка составила 89.4 млрд руб.



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