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17/01/2020
15:27

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ о введении должности заместителя председателя Совбеза

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ Владимира Путина о введении должности заместителя председателя Совбеза. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 января направил в профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции поправки в федеральный закон "О безопасности".

На заместителя председателя Совета Безопасности РФ, в соответствии с внесённым в ГД законопроектом, распространяется действующая сейчас в отношении членов Совбеза норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.


"AK&M" от 17.01.2020
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