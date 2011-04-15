Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ о введении должности заместителя председателя Совбеза

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ Владимира Путина о введении должности заместителя председателя Совбеза. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 января направил в профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции поправки в федеральный закон "О безопасности".



На заместителя председателя Совета Безопасности РФ, в соответствии с внесённым в ГД законопроектом, распространяется действующая сейчас в отношении членов Совбеза норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.





"AK&M" от 17.01.2020