Индекс потребительской уверенности в РФ в IV квартале не изменился

Индекс потребительской уверенности в РФ, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2019 года по сравнению с III кварталом 2019 года не изменился и составил минус 13%. В IV квартале зарегистрировано наилучшее из значений показателя за 2019 год. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу остался на прежнем уровне и составил минус 9%.



Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, не изменилась и составила 16%. Доля негативных оценок возросла до 29% (в III квартале 2019 года - 28%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, уменьшилась до 52% (в III квартале 2019 года - 54%).



Доля респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в экономической ситуации за год, в IV квартале 2019 года по сравнению с долей респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в экономической ситуации за год, в III квартале 2019 года возросла на 1 процентный пункт и составила 13%. Доля отрицательных оценок снизилась до 38% против 39% в III квартале 2019 года. Доля нейтральных оценок осталась прежней и составила 49%.



Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, возросла до 12% против 11% в III квартале 2019 года. Доля нейтральных оценок снизилась до 65% (в III квартале 2019 года - 68%).



Доля респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в личном материальном положении за год, в IV квартале 2019 года по сравнению с долей респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в личном материальном положении за год, в III квартале 2019 года осталась на прежнем уровне и составила 10%. Доля нейтральных оценок не изменилась и составила 62%. Доля отрицательных оценок возросла до 28% (в III квартале 2019 года - 27%).



Индекс благоприятности условий для крупных покупок повысился на 1 процентный пункт и составил минус 24% против минус 25% в III квартале 2019 года.



Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 1 процентный пункт и составил минус 34% против минус 35% в III квартале 2019 года.





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