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17/01/2020
16:49

Недельный средний чек россиян сокращается после Нового года

Средний чек россиян на минувшей неделе, с 6 по 12 января, потерял 89 руб. относительно значений 1-й недели месяца и остановился на отметке в 555 руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 2.7% или на 23 руб.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 2-й неделе января оказался выше на 6 руб. или на 1%.

Снижение среднего чека обусловлено эффектом высокой базы. Прошлая неделя включает в себя 30 и 31 декабря, а праздничные даты, как правило, существенно влияют на рост среднего чека. В целом, рост среднего чека органичен и обусловлен инфляционными факторами, подчеркивает Ромир.


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