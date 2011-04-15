ФАС признала ненадлежащей рекламу препарата "Бронхо-мунал"

Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Бронхо-мунал" ЗАО "Сандоз" нарушающей закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу, распространявшуюся в эфире телеканалов "Че", "СТС" в марте 2019 года. В рекламе сообщалось, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита. При этом в инструкции по применению лекарственного препарата "Бронхо-мунал" отсутствуют такие свойства и характеристики товара.



Однако в соответствии с законодательством, упоминание в рекламе информации о свойствах и характеристиках допускается только в пределах инструкции по применению и использованию лекарственного препарата, подчёркивает ФАС.



"AK&M" от 17.01.2020