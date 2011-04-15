Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/01/2020
17:38

АСВ начнёт выплачивать страховое возмещение вкладчикам ПФС-Банка не позднее 31 января

АСВ начнёт выплачивать страховое возмещение вкладчикам ПФС-Банка не позднее 31 января. Об этом говорится в сообщении агентства.

Для приёма заявлений вкладчиков и выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 января 2020 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "ПФС-Банк" (Москва) сегодня, 17 января 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 17.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100