АСВ начнёт выплачивать страховое возмещение вкладчикам ПФС-Банка не позднее 31 января. Об этом говорится в сообщении агентства.



Для приёма заявлений вкладчиков и выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 января 2020 года.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "ПФС-Банк" (Москва) сегодня, 17 января 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 17.01.2020