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17/01/2020
18:12

Ингосстрах принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП в Тюменской области

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП, произошедшем 15 января в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.

По сообщениям СМИ, ДТП произошло 15 января на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Предположительно автокран выехал на встречную полосу и задел автобус, который от удара вылетел в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 19 пассажиров, 7 из них пострадали и были госпитализированы.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определён исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчётных таблиц, утверждённых Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.

Компания готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 17.01.2020
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