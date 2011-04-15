ЦБ объявил учётную цену золота на 21 января - 3081.32 руб./г против 3079.29 руб./г на 18 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 21 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3081.32 руб./грамм
Серебро: - 35.69 руб./грамм
Платина: - 2025.56 руб./грамм
Палладий: - 5084.65 руб./грамм
----------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
14.01 15.01 16.01 17.01 18.01
Золото 3037.92 3050.51 3065.17 3078.52 3079.29
Серебро 35.10 35.51 35.10 35.33 35.63
Платина 1896.80 1911.32 1971.16 2044.82 2009.99
Палладий 4148.27 4239.26 4317.59 4683.50 4684.71