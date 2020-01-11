ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 18 января, в размере 61.5333 руб. против 61.5694 руб. на 17 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



17.01.20 - 61.5694 руб.

16.01.20 - 61.4328 руб.

15.01.20 - 61.4140 руб.

14.01.20 - 60.9474 руб.

11.01.20 - 61.2632 руб.



































































































































"AK&M" от 20.01.2020