Повтор! Чистый отток капитала из РФ в 2019 году сократился в 2.4 раза до $26.7 млрд

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Чистый отток капитала частного сектора из РФ (сальдо финансовых операций частного сектора) в 2019 году сократился в 2.4 раза до $26.7 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Определяющее влияние на указанную величину оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.
"AK&M" от 20.01.2020