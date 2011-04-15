Повтор! Чистый отток капитала из РФ в 2019 году сократился в 2.4 раза до $26.7 млрд

Чистый отток капитала частного сектора из РФ (сальдо финансовых операций частного сектора) в 2019 году сократился в 2.4 раза до $26.7 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.



Определяющее влияние на указанную величину оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.





"AK&M" от 20.01.2020