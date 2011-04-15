В аэропорту "Шереметьево" открыт Терминал С. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Пассажирский Терминал С построен в рамках долгосрочной программы развития МАШ и входит в состав Северного терминального комплекса (Терминалы B, C) аэропорта "Шереметьево".



Терминал, предназначенный для международных авиалиний, имеет пропускную способность 20 млн пассажиров ежегодно. Новый терминал включает основное 7-этажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 127.375 тыс. кв. м, вышку по управления наземным движением воздушных судов и крытый шестиуровневый паркинг на 2.5 тыс. машиномест, соединённый с терминалом пешеходной галереей.



Терминал С объединён с Терминалом B. Стыковка корпусов "под одной крышей" стала одной из сложнейших особенностей строительства.



"Наши собственные инвестиции в Терминал С составили 32 млрд руб. В результате новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта до 80 млн пассажиров ежегодно…", - заявил председатель совета директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко, слова которого приводятся в сообщении.



Проектирование и строительство новейшего терминала аэропорта длилось 33 месяца - с апреля 2017 года по январь 2020 года. Генподрядчиком и проектировщиком выступила компания ООО "Энерго-Строй".



Разработку архитектурно-функциональной концепции осуществляло сербское отделение международного архитектурного бюро RMJM.



Для всех пассажиров "Шереметьево" в Терминале C, предлагаются следующие услуги: Duty Free, VIP и бизнес-залы, зал сна и отдыха, общественное питание, комфортная комната матери и ребёнка и детские уголки, Wi-Fi.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 20.01.2020