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20/01/2020
13:00

QIWI запускает пополнение банковских карт Таджикистана

QIWI запускает пополнение банковских карт Национальной платёжной системы Республики Таджикистан "Корти Милли" через мобильные приложения банков "Тинькофф", "Альфа-Банк", "Промсвязьбанк", "Открытие", "Ак Барс Банк". Об этом говорится в сообщении организации.

Клиенты банков смогут в любое время отправлять деньги с мгновенным зачислением средств на карту Таджикистана. Перевод осуществляется в рублях с последующей конвертацией и зачислением на карту в национальной валюте (сомони). За одну транзакцию можно осуществить перевод в пределах от 1 до 15 тыс. руб. Комиссия при переводе денежных средств с дебетовых карт на карты "Корти Милли" не взимается. Новый сервис реализован в партнерстве со "Спитамен Банк".

Пополнение баланса карт без комиссии также доступно на терминалах и в QIWIКошельке. В интерфейсе Кошелька необходимо выбрать в категорию "Переводы на карту" и опцию "Корти Милли - пополнение карт Таджикистана", либо ввести "Корти Милли" в строке поиска на стартовом экране.

QIWI - ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 22.3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 тыс. терминалов и точек приёма платежей.


"AK&M" от 20.01.2020
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