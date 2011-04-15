Аэрофлот переводит международные рейсы в Терминал С аэропорта "Шереметьево"

Аэрофлот приступил к поэтапному переводу международных рейсов в новый Терминал С, открывшийся в Международном аэропорту "Шереметьево". Об этом говорится в сообщении перевозчика.



С открытием терминала начинается приём и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.



К середине июня завершится основной этап перевода рейсов в Терминал С. Начиная с октября, Аэрофлот планирует обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов. Для реализации этого процесса была заранее создана совместная рабочая группа Аэрофлота и "Шереметьево", сформированы график и программа тестирования.



Терминал С площадью более 127.3 тыс. кв. м в рамках Северного терминального комплекса интегрируется с уже введенным в эксплуатацию Терминалом B, куда Аэрофлот ранее уже перевел свои внутренние рейсы. Пропускная способность Терминала C - 20 млн пассажиров в год.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала на 53.6% до 7.246 млрд руб. с 15.626 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 422.163 млрд руб. с 381.341 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 46.8% до 9.791 млрд руб. с 18.395 млрд руб.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за III квартал 2019 года упала на 6.3% до 21.367 млрд руб. с 22.809 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.4% до 169.3 млрд руб. со 162.184 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 4.9% до 26.284 млрд руб. с 26.284 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 29.089 млрд руб. с 12.997 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 212.543 млрд руб. с 200.523 млрд руб., показатель EBITDA упал на 0.5% до 73.379 млрд руб. с 73.727 млрд руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 20.01.2020