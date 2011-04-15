АЛРОСА начала буровые работы на трубке "Мир"

АЛРОСА приступила к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки "Мир" в рамках стратегического инвестиционного проекта компании по восстановлению добычи алмазов на уникальном месторождении. Об этом говорится в сообщении компании.



На первом этапе специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) АЛРОСА проведут работы на глубине 1.2-1.6 тыс. м от поверхности, то есть на горизонтах от -900 до -1300 метров. Это позволит точнее изучить размеры трубки, её положение, содержание и качество алмазов, а также горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения. Весь комплекс геологоразведочных работ оценивается в 2 млрд руб.



Геологоразведочные работы планируется выполнить в течение 2020-2021 годов, и подготовить отчет с подсчётом запасов в 2022 году.



"Основные буровые работы выполняет подрядная организация ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ", договор с которой заключен по результатам проведённого ВГРЭ тендера. <…> После обработки всего массива информации институтом Якутнипроалмаз будут подготовлены технико-экономическое обоснование и геологический отчёт с подсчётом запасов", - сказал начальник ВГРЭ Сергей Хвостик, слова которого приводятся в сообщении.



После утверждения правлением АЛРОСА эти документы будут переданы на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).



Разведку бурением предстоит вести в пределах водоносных горизонтов и мощных соленасыщенных пластов. Поэтому при планировании и проведении работ особое внимание уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности. Планируется, что из одного материнского ствола будут пробурены 15 отдельных разведочных стволов, которые охватят всю глубокую часть трубки и дадут уникальные знания о геологии месторождения. Параллельно будет осуществляться бурение двух вертикальных скважин для изучения инженерно-геологических условий месторождения в преддверии проектирования будущих стволов рудника.



Согласно принятой в 2019 году концепции, решение относительно будущего подземного рудника "Мир", с 2017 года находящегося на консервации, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. Они, по предварительным оценкам, займут 6-8 лет.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



"AK&M" от 20.01.2020